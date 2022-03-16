"السديس" يرفع التهنئة للملك سلمان بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

رفع الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التهنئة باسمه واسم أئمة وخطباء ومدرسي ومؤذني ومنسوبي الرئاسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها صباح اليوم وتكللت بالنجاح.
ودعا "السديس"، الله عز وجل أنْ يسبغ على خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية ليواصل مسيرة الإنجاز والتطوير في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.
وقال: سلامة قادة بلادنا هي من بشائر السعد، وهي ما نرجوه من الله عز وجل، وأن يمدهم بالصحة والعافية ولا يرينا فيهم مكروهًا بإذنه تعالى.