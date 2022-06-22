"السديس" يرفع شكره للقيادة لتزويد الحرمين الشريفين بنسخ عديدة من المصحف الشريف

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويُسهم في نشر علومه، ومن ذلك هذه الموافقة الكريمة على تزويد الحرمين الشريفين بنسخ عديدة من المصحف الشريف بمناسبة قدوم حج هذا العام ، ليستفيد منها ضيوف الرحمن.
وأكد الشيخ السديس أن ولاة الأمر -حفظهم الله - جعلوا الاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما في صدر اهتماماتهم، وفي مقدمة أولوياتهم، ومن صور عنايتهم بالحرمين الشريفين ما يوفرونه من خدمات ورعاية وعناية تُسهم في رقي الخدمات وأداء العبادات بكل يسر وسهولة.
واختتم الرئيس العام حديثه بدعاء الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يجعلهم ذخرًا للإسلام والمسلمين.
من ناحية أخرى، أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بخصوص التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي واهتمام القيادة الرشيدة-حفظها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتوفير كل الخدمات اللازمة لهم.
وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعتني بالحرمين الشريفين وتتابع كل ما هو جديد وتوفر كافة الخدمات لخدمة قاصديهما ولاسيما أننا مقبلون على موسم الحج .
وأكد أن القيادة الرشيدة تعتني بأدق التفاصيل بما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة لينعم كل حجاج وقاصدي الحرمين الشريفين بالراحة ويؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.
ودعا الله -العلي القدير- أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يديم العز والرخاء على شعبنا وولاة أمرنا الميامين ويديم علينا نعمة الأمن والأمان وعلى بلاد المسلمين.