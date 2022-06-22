"السديس" يرفع شكره للقيادة لتزويد الحرمين الشريفين بنسخ عديدة من المصحف الشريف

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويُسهم في نشر علومه، ومن ذلك هذه الموافقة الكريمة على تزويد الحرمين الشريفين بنسخ عديدة من المصحف الشريف بمناسبة قدوم حج هذا العام ، ليستفيد منها ضيوف الرحمن.