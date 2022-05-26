"السديس" يستعرض برامج ندوة الفتوى ودورها في التيسير على قاصدي الحرمين

استعرض الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشرف العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم في لقاء إعلامي, برامج ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما" التي ستقام يوم الثلاثاء القادم, عادّاً الندوة نوعاً من الحراك العلمي والإنجاز المبهر الذي تدعمه القيادة، بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، وهي مرجعية عظيمة للفتوى في هذه البلاد، لافتًا النظر إلى أن هذه الندوة تُقام لأول مرة في تاريخ الرئاسة .