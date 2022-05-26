"السديس" يستعرض برامج ندوة الفتوى ودورها في التيسير على قاصدي الحرمين

استعرض الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشرف العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم في لقاء إعلامي, برامج ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما" التي ستقام يوم الثلاثاء القادم, عادّاً الندوة نوعاً من الحراك العلمي والإنجاز المبهر الذي تدعمه القيادة، بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، وهي مرجعية عظيمة للفتوى في هذه البلاد، لافتًا النظر إلى أن هذه الندوة تُقام لأول مرة في تاريخ الرئاسة .
وبين أن الندوة تسعى لتفنيذ عدد من البرامج العلمية في مجالها تمثل ثلاثة محاور رئيسة، هي الفتوى، ثم الفتوى في الحرمين الشريفين، والمحور الثالث الأثر في التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين, مبينًا أن رؤية الندوة تحقق الريادة في اعتماد الأساليب العلمية.
وأفاد أن من أهم أهداف الندوة إبراز المنهج المتميز للفتوى في المملكة واتباع المنهج النبوي الشريف في تيسير الفتوى، وكذلك بيان أهمية الأخذ بالمنهج الصحيح في إظهار الفتوى وبيان أثر الحرمين في الفتوى، علاوة على إيضاح الدور الريادي للحرمين والمملكة في مجال الفتوى والنقلة النوعية في الفتوى من (الكرسي التقليدي إلى الريبوتات والمنصات الإلكترونية)، مؤكدًا أن لهذه الندوة ثقة ملكية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتقديرًا للعلماء في هذه البلاد, مفيدًا أن الندوة تكمن في شمول الجانب النسائي في (تمكين المرأة في الحرمين الشريفين).