"السديس" يُشيد بجهود أمير المدينة ونائبه للارتقاء بمنظومة خدمات المسجد النبوي

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ‏في خدمة المسجد النبوي وقاصديه؛ ولا سميا ما تم من توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.