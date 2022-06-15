"السديس" يُشيد بجهود أمير المدينة ونائبه للارتقاء بمنظومة خدمات المسجد النبوي

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، في خدمة المسجد النبوي وقاصديه؛ ولا سميا ما تم من توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وقال السديس: من غير المستغرب الدعم السخي والاهتمام الدائم وحرصكم على الارتقاء بالمنظومة الخدمية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما يتم من خدمات جليلة ومباركة فيه، يأتي بدعكم الكريم؛ مؤكدًا حرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على بذل كل الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله- للتسهيل على زوار المسجد النبوي.
وفي ختام حديثه رفع أكف الضراعة لله عز وجل، بأن يوفق قادة هذه البلاد، وأن يبارك في جهودهم، وأن يُعينهم ويدلهم على ما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين.