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"السديس" يشيد بدعم القيادة للمسيرة العلمية بالحرمين الشريفين وجامعة الإمام محمد بن سعود

قال: خرّجت نخبة من العلماء والمعلمين والأساتذة والأطباء الذين نفخر بهم وبعلمهم
"السديس" يشيد بدعم القيادة للمسيرة العلمية بالحرمين الشريفين وجامعة الإمام محمد بن سعود
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- في دعم المسيرة العلمية ‏الحرمين الشريفين وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقال السديس: إن القيادة الرشيدة -أيدها الله- عنيت بمسيرة العلم في هذه الجامعة العريقة التي تعد صرحاً شامخاً من صروح المعرفة في هذه البلاد المباركة، وأن الجامعة بدعم ولاة الأمر -حفظهم الله- خرجت نخبة من العلماء والمعلمين والأساتذة والأطباء الذين نفخر بهم وبعلمهم.

وفي ختام حديثه رفع أكف الضراعة إلى الله -عزّ وجلّ- بأن يبارك في جهود القيادة الرشيدة، وأن يجعل ما تقوم به عزاً وذخراً للإسلام والمسلمين.

عبدالرحمن السديس
القيادة الرشيدة

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