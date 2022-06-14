"السديس" يشيد بدعم القيادة للمسيرة العلمية بالحرمين الشريفين وجامعة الإمام محمد بن سعود

وقال السديس: إن القيادة الرشيدة -أيدها الله- عنيت بمسيرة العلم في هذه الجامعة العريقة التي تعد صرحاً شامخاً من صروح المعرفة في هذه البلاد المباركة، وأن الجامعة بدعم ولاة الأمر -حفظهم الله- خرجت نخبة من العلماء والمعلمين والأساتذة والأطباء الذين نفخر بهم وبعلمهم.