"السديس" يشيد بدعم القيادة للمسيرة العلمية بالحرمين الشريفين وجامعة الإمام محمد بن سعود

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- في دعم المسيرة العلمية الحرمين الشريفين وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وقال السديس: إن القيادة الرشيدة -أيدها الله- عنيت بمسيرة العلم في هذه الجامعة العريقة التي تعد صرحاً شامخاً من صروح المعرفة في هذه البلاد المباركة، وأن الجامعة بدعم ولاة الأمر -حفظهم الله- خرجت نخبة من العلماء والمعلمين والأساتذة والأطباء الذين نفخر بهم وبعلمهم.
وفي ختام حديثه رفع أكف الضراعة إلى الله -عزّ وجلّ- بأن يبارك في جهود القيادة الرشيدة، وأن يجعل ما تقوم به عزاً وذخراً للإسلام والمسلمين.