"السديس" يشيد بدعم القيادة لمنصة "إحسان" ويثمّن دورها الريادي في دعم العمل الخيري

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، مثمّناً دورها الريادي في دعم العمل الخيري وتوجيهه نحو مصارفه الشرعية وإيصاله لمستحقيه.

وقال السديس: إن منصة إحسان الخيرية تعد إحدى مآثر هذه البلاد المباركة، تعكس صورتها المشرقة، وأعمالها السبّاقة في مجال العمل الخيري، مؤكداً أن ما تحظى به هذه المنصة من دعمٍ دائمٍ ومتواصلٍ من ولاة الأمر -حفظهم الله- يأتي امتداداً لما يوليه قادة هذه البلاد للعمل الخيري منذ تأسيسها على يد الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- حتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأثنى على المنصة والقائمين عليها باستثمارهم وسائل التقانة الحديثة التي من شأنها التيسير والتسهيل على المستفيدين، والتي تواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- تحقيقاً لرؤية الخير والعطاء رؤية (2030).

واختتم السديس؛ حديثه بالتضرع إلى الله -عزّ وجلّ- أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل ما يقومون به خالصاً لوجهه الكريم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.