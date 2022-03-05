"السديس" يشيد بقرار رفع الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين

وأكد الدكتور السديس أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا فضل الله - عز وجل - ثم الإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة بإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- وإخلاص وتفاني جميع العاملين والعاملات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذين قدموا نموذجًا مشرفًا في تنظيم الإجراءات الاحترازية التي استحدثت لسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، داعيًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما الجليلة، مثنيًا على الكفاءات العاملة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية ودورهم في التميز العالمي للمملكة في إدارة الأزمة، والنهج التكاملي بين الجهتين الذي أسهم بدوره في احتواء الفيروس والوقاية من تبعاته ضمن نهج وطني متكامل يتواءم مع أحدث الإجراءات المتبعة عالميًا، داعيًا قاصدي الحرمين الشريفين لمزيد من التعاون والوعي لتجاوز الجائحة بشكل نهائي.