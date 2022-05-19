"السديس" يُشيد بموافقة خادم الحرمين على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف، بحلول شهر شعبان القادم بمشيئة الله.
وبيّن السديس أن هذه المسابقة الكريمة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وترسخ دور المملكة العربية السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.
ودعا اللهَ أن يُديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وأن يجعلهما ذخرًا للبلاد والعباد.