"السديس" يُشيد بموافقة خادم الحرمين على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف، بحلول شهر شعبان القادم بمشيئة الله.