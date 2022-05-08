السديس يُصدر قرارًا بتكليف "الجابري" مساعدًا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالإنابة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف محمد بن مصلح الجابري مساعدًا له لشؤون المسجد الحرام بالإنابة.