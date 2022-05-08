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السديس يُصدر قرارًا بتكليف "الجابري" مساعدًا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالإنابة

حثه على بذل قصارى جهده لخدم القاصدين وتحقيق تطلعات ولاة الأمر
السديس يُصدر قرارًا بتكليف "الجابري" مساعدًا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالإنابة
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف محمد بن مصلح الجابري مساعدًا له لشؤون المسجد الحرام بالإنابة.

وحث السديس مساعده الجابري على بذل قصارى جهده في خدمة المسجد الحرام وقاصديه واحتساب هذه الخدمات عند الله سبحانه وتعالى، والتفاني لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة الحرمين الشريفين.

من جهته، أكد الجابري أنه سيبذل أقصى ما يستطيعه لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه من معتمرين ومصلين؛ وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.

جدير بالذكر أن "الجابري" سينوب عن مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد خلال فترة إجازته.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
عبدالرحمن السديس

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