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السديس يعتمد إطلاق 100 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لحجاج بيت الله الحرام

نوّه للمدرسين بضرورة بذل الجهود في تعليم القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره
السديس يعتمد إطلاق 100 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لحجاج بيت الله الحرام
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
سبق
سبق

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إطلاق (100) حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لحجاج بيت الله الحرام، على أيدي مدرسين سعوديين من حفظة كتاب الله.

وأكد السديس أن هذه الحلقات القرآنية تأتي ضمن البرامج والمبادرات الموجهة لحجاج بيت الله الحرام؛ للتأكيد على حرص القيادة الرشيدة على عمارة المسجد الحرام وتعليم القرآن الكريم وتفسيره وتجويده.

ونوّه للمدرسين بضرورة بذل الجهود في تعليم القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره؛ لما يعود على حجاج بيت الله الحرام بالنفع والفائدة.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
حجاج بيت الله الحرام

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