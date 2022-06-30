السديس يعتمد إطلاق 100 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لحجاج بيت الله الحرام

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إطلاق (100) حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لحجاج بيت الله الحرام، على أيدي مدرسين سعوديين من حفظة كتاب الله.