"السديس" يعتمد جدول توزيع أئمة المسجد النبوي خلال إجازة العيد والصيف

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جدول توزيع أئمة المسجد النبوي، خلال إجازة العيد والصيف.