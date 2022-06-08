محليات

"السديس" يعقد اجتماعًا مع القيادات الأمنية بالمسجد النبوي ويشيد بالتعاون المشترك

أكد دورهم في خدمة الزوَّار منوهًا بأهمية تضافر الجهود لرفع مستوى الخدمات
"السديس" يعقد اجتماعًا مع القيادات الأمنية بالمسجد النبوي ويشيد بالتعاون المشترك
الشيخ عبدالرحمن السديس خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية
يوسف سفر
يوسف سفر

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عددًا من القيادات الأمنية في المسجد النبوي، وذلك بمكتبه بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وفي البداية رحب الرئيس العام بالقيادات الأمنية مثمنًا جهودهم في المحافظة على الأمن والسلامة بمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمن قاصديه بعد الله -عز وجل-.

وأكد دور رجال الأمن في خدمة الزوار، وأهمية تضافر الجهود بين وكالة شؤون المسجد النبوي والقيادات الأمنية فيما من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدَّمة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

عبدالرحمن السديس
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الرئيس العام لشؤون الحرمين

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