"السديس" يعقد اجتماعًا مع القيادات الأمنية بالمسجد النبوي ويشيد بالتعاون المشترك

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عددًا من القيادات الأمنية في المسجد النبوي، وذلك بمكتبه بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.