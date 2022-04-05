"السُديس" يُعلن جاهزية باب الملك عبدالعزيز في المسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن

وقال "السديس"، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء: النجاح دائماً يكون في النزول إلى الميدان، ونحن اليوم نزلنا وبدأنا بإعلان جاهزية باب الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين والمصلين.