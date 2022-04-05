"السُديس" يُعلن جاهزية باب الملك عبدالعزيز في المسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية باب الملك عبدالعزيز في المسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن.
وقال "السديس"، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء: النجاح دائماً يكون في النزول إلى الميدان، ونحن اليوم نزلنا وبدأنا بإعلان جاهزية باب الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين والمصلين.
وأضاف، إن "هذا الباب شريان حيوي يخدم المنطقة الغربية والشمالية والشرقية، حيث ينحدر الناس وينهمرون انهمار السيل المتدفق حباً وشوقاً لهذا البيت من باب الملك عبد العزيز".
ودعا "السديس" قائلاً: جزى الله - سبحانه وتعالى - الإمام المؤسس على جهده، وجزى هذه الدولة وخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، أجر كل من دخل هذه الأبواب وطاف وسعى وصلى.