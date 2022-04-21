"السديس" يعلن خطة الرئاسة التشغيلية للعشر الأواخر من شهر رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس انطلاق خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعشر الأواخر من رمضان المبارك وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وتسخير كافة الإمكانات البشرية والآلية من أجل راحة قاصدي المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل.
وأكد الدكتور السديس جاهزية كافة الوكالات والإدارات للعشر الأواخر لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة في محاورها تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومراعاة رفع الإجراءات الاحترازية والطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم.
وأضاف السديس أن الرئاسة تعمل من خلال خطة العشر الأواخر من شهر رمضان على مواصلة تنظيم عملية دخول وخروج المصلين، وإرشادهم وتقديم كافة الخدمات الميدانية المباشرة للقاصدين إضافة مواصلة أعمال التطهير والتعقيم وتوزيع ماء زمزم وخدمات التوجيه والإرشاد بالاعتماد على الطاقات البشرية والآلية والوسائل التقنية.
وفي ختام تصريحه نوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بتواجد مهندسين وفنيين من الكوادر الوطنية، يعملون على متابعة الحالة التشغيلية، مما تقوم الكوادر الأمنية بالحرمين الشريفين ومرافقهما الخارجية بتنفيذ خطط الأمن والسلامة بالمسجد الحرام، وفق نسب وأوقات معينة مراعية للخطط التشغيلية، ونسب توافد المصلين والمعتمرين.