"السديس" يعلن خطة الرئاسة التشغيلية للعشر الأواخر من شهر رمضان

وفي ختام تصريحه نوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بتواجد مهندسين وفنيين من الكوادر الوطنية، يعملون على متابعة الحالة التشغيلية، مما تقوم الكوادر الأمنية بالحرمين الشريفين ومرافقهما الخارجية بتنفيذ خطط الأمن والسلامة بالمسجد الحرام، وفق نسب وأوقات معينة مراعية للخطط التشغيلية، ونسب توافد المصلين والمعتمرين.