"السديس" يعلن نجاح خطة استقبال المعتمرين والمصلين في الـ20 يومًا الأولى من رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن نجاح خطة الرئاسة خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك، واستقبالها للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام، والمصلين وزوار مسجد الله عليه الصلاة والسلام.
وتفصيلًا: أكد "السديس" أن الخطة تكللت بالنجاح -بفضل الله سبحانه وتعالى- ثم الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة أعزها الله، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- مشيدًا بالتعاون الكبير بين مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.
وأوضح الرئيس العام أن الخطط المعدة لهذا العام لاقت نجاحًا كبيرًا في العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك عبر اتباع الأنظمة والسير على خطى موثوقة بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، والمسجد النبوي.
ودعا الله أن يوفق ولاة الأمر حفظهم الله، وأن يجزيهم خير الجزاء وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله.