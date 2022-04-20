"السديس" يعلن نجاح خطة استقبال المعتمرين والمصلين في الـ20 يومًا الأولى من رمضان

وتفصيلًا: أكد "السديس" أن الخطة تكللت بالنجاح -بفضل الله سبحانه وتعالى- ثم الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة أعزها الله، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- مشيدًا بالتعاون الكبير بين مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.