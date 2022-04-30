"السديس" يعلن نجاح خطة الرئاسة لليلة ختم القرآن بالحرمين الشريفين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة لليلة (29) من رمضان ١٤٤٣هـ، بتهيئة المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين والمصلين.
وأجرى المعتمرون والمصلون مناسك العمرة وصلاة التراويح، وشهدوا ختم القرآن الكريم بكل يسر وسهولة، ضِمن عمل تكامليّ بتعاون ومشاركة الجهات المعنية العاملة في الحرمين الشريفين.
وأوضح السديس أن الوكالات المعنية بالرئاسة عَمِلَت بشكل مكثف ومستمر على تطهير وتعقيم، وغسل وتعطير المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتهما ومرافقهما، باستخدام تجهيزات ومواد ذات جودة وكفاءة عالية، تَضَمّن تسخير التقنية بتوفير البايوكير والروبوتات الذكية، بالإضافة إلى توفير سقيا ماء زمزم في كل جنبات وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يغطي أعداد المصلين والمعتمرين والمعتكفين.
وجرى تمكين كبار السن وذوي الإعاقة من الطواف والسعي والزيارة في جانب الخدمات في المناسك؛ من خلال توفير عربات عادية وكهربائية، مخصصة وتأمين المسارات الخاصة لسهولة الحركة، وتيسير القيام بالعبادات والمناسك بكل يسر وسهولة.
وأكد أن نجاح خطة الرئاسة؛ ما كان ليتحقق لولا فضل الله سبحانه ثم الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكد ضرورة تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بيت الحرام وزائري المسجد النبوي.