"السديس" يعلن نجاح خطة الرئاسة لليلة ختم القرآن بالحرمين الشريفين

وأوضح السديس أن الوكالات المعنية بالرئاسة عَمِلَت بشكل مكثف ومستمر على تطهير وتعقيم، وغسل وتعطير المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتهما ومرافقهما، باستخدام تجهيزات ومواد ذات جودة وكفاءة عالية، تَضَمّن تسخير التقنية بتوفير البايوكير والروبوتات الذكية، بالإضافة إلى توفير سقيا ماء زمزم في كل جنبات وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يغطي أعداد المصلين والمعتمرين والمعتكفين.