"السديس" يناقش خطة العشر الأواخر.. ويؤكد: مقبلون على عشر مباركة فكثفوا الجهود

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، وكلاءه وقيادات الرئاسة، بشحذ الهمم لمواصلة النجاح المبهر خلال شهر رمضان المبارك.
كما حثهم خلال لقائه معهم، على بذل المزيد من الجهود خلال العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم.
ورحب وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية، هاني حيدر، بالحضور، مشيراً إلى أن الرئاسة ماضية في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله - في تقديم أرقى الخدمات وذات جودة وكفاءة عالية لقاصدي الحرمين الشريفين.
حضر اللقاء مساعد الرئيس العام المكلف، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل المسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية، وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام لشؤون الحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية، الدكتور عبد الوهاب بن عبدالله الرسيني، و"عن بعد"، مساعد ومستشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون النسائية، الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، الدكتورة العنود بنت خالد العبود.
وقال إن المملكة العربية السعودية لا تألو جهداً لرعاية قاصدي الحرمين الشريفين وسعيها الدؤوب للتطوير المستمر للخدمات ومواكبة الرؤية المباركة (2030).
ووجه قيادات الرئاسة إلى عقد لقاءات يومية لمواكبة التطورات في المسجد الحرام وسرعة تقديم الخدمات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتسهيل على المصلين والمعتمرين أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.
وجرى خلال اللقاء عدد من المداخلات من الوكلاء وعدد من الحضور وأثريت الجلسة بالتعليق الإيجابي الذي ينعكس على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.