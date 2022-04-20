"السديس" يناقش خطة العشر الأواخر.. ويؤكد: مقبلون على عشر مباركة فكثفوا الجهود

حضر اللقاء مساعد الرئيس العام المكلف، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل المسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية، وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام لشؤون الحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية، الدكتور عبد الوهاب بن عبدالله الرسيني، و"عن بعد"، مساعد ومستشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون النسائية، الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، الدكتورة العنود بنت خالد العبود.