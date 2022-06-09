"السديس" يناقش خطط وكالة المسجد النبوي لموسم الحج ويؤكد رفع الجاهزية

ناقَشَ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعدادات وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ، بحضور مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وكيل الرئيس لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، والمستشار وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، والمستشار وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية عبدالعزيز بن علي الأيوبي، والمستشار الإعلامي للرئيس العام فهيم بن حامد الحامد.