"السديس" يناقش خطط وكالة المسجد النبوي لموسم الحج ويؤكد رفع الجاهزية

ناقَشَ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعدادات وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ، بحضور مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وكيل الرئيس لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، والمستشار وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، والمستشار وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية عبدالعزيز بن علي الأيوبي، والمستشار الإعلامي للرئيس العام فهيم بن حامد الحامد.
وأشاد السديس خلال اللقاء بالجهود والإنجازات التي حققتها الوكالة خلال موسم رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ، موصيًا الجميع ببذل المزيد من الجهد وتقديم الخدمات والمبادرات لزوار المسجد النبوي، وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكد الشيخ السديس أهمية تسريع وتيرة العمل، ورفع مستوى الجاهزية، وتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ داعيًا الله عز وجل أن يجزي قادة هذه البلاد المباركة خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.