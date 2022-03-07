"السديس" يناقش مع قيادات رئاسة شؤون الحرمين خطة شهر رمضان المبارك

حضر اللقاء مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، والمستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة عبدالحميد بن سعيد المالكي، ووكيل الرئيس العام للشؤون القانونية والتطويرية المشرف على الشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، وعدد من القيادات بالرئاسة.