"السديس" يناقش مع قيادات رئاسة شؤون الحرمين خطة شهر رمضان المبارك
اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه اليوم، بعددٍ من قيادات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لمناقشة خطة موسم شهر رمضان المبارك.
وابتدأ السديس حديثه بشكر الله -عزّ وجلّ- على ما منَّ به من نعمة في قرب زوال الجائحة التي عصفت بالعالم أجمع، وما تمّ من توجيهاتٍ كريمة بتخفيف الإجراءات الاحترازية سائلاً الله -العلي القدير- أن يديم الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
وشكر الحضور على جهودهم المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وما يُقدَّم من جهودٍ وخدمات لقاصدي المسجد الحرام ليكون بيئة صحية آمنة مطمئنة، وحثّهم على بذل المزيد والتفاني والإخلاص والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة، وحُسن تمثيل الرئاسة، والتعاون البناء والمثمر مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في الخدمات المقدمة في المسجد الحرام.
وناقش السديس، الخطة مع القيادات بالرئاسة، مؤكداً أن تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله- تنص على تذليل العقبات والمعوقات كافة على قاصدي ومرتادي المسجد الحرام، مختتماً بالتضرع إلى الله -عزّ وجلّ- بأن يبارك في جهود الجميع ويجعل ما يقومون به خالصاً لوجهه الكريم.
حضر اللقاء مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، والمستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة عبدالحميد بن سعيد المالكي، ووكيل الرئيس العام للشؤون القانونية والتطويرية المشرف على الشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، وعدد من القيادات بالرئاسة.