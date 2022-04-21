"السديس" ينصح المرأة المسلمة بأن تتقي الله وتحرص على حجابها وحشمتها

محليات
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رسالة لقاصدات الحرم المكي الشريف، قائلاً: "على المرأة المسلمة أن تتقي الله وتحرص على حجابها وحيائها وحشمتها".
وأوصى المعتكفين في المسجد الحرام بتقوى الله -عز وجل- والتفرغ للاعتكاف والانصراف للعبادة.
وأوضح، أن الاعتكاف هو اللزوم وحبس النفس على الطاعة فهو قطع العلائق عن الخلائق للانشغال بعبادة الخالق -عز وجل-، مشيرًا إلى أنه تم تهيئة الخدمة للمعتكفين على أرقى مستوى.
وقال الشيخ "السديس"، إن ختم القرآن ليلة 29 من رمضان في صلاة التهجد، لافتًا إلى إقامة صلاة التهجد في المسجد الحرام الساعة 12:45.
كما أوصى الصائمين إلى اغتنام الليالي المباركة من العشر الأواخر والاجتهاد فيها بالطاعات.