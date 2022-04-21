"السديس" ينصح المرأة المسلمة بأن تتقي الله وتحرص على حجابها وحشمتها

وأوضح، أن الاعتكاف هو اللزوم وحبس النفس على الطاعة فهو قطع العلائق عن الخلائق للانشغال بعبادة الخالق -عز وجل-، مشيرًا إلى أنه تم تهيئة الخدمة للمعتكفين على أرقى مستوى.