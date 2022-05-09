"السديس" يهنئ خادم الحرمين بنجاح عملية المنظار التي أجريت له

ودعا "السديس" الله أن يُسبِغ على خادم الحرمين لباس الصحة والعافية، وحُلل السلامة الضافية، وأن يبارك في عمره وصحته، وأن يجعل ما يقدم للإسلام والمسلمين في موازين حسناته؛ سائلًا المولى جلت قدرته أن يبارك في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- وأن يُديم على هذه البلاد المباركة عزها واستقرارها ورخاءها.