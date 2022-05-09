"السديس" يهنئ خادم الحرمين بنجاح عملية المنظار التي أجريت له

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التهنئة باسمه وباسم أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومنسوبي الرئاسة العامة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بمناسبة نجاح عملية المنظار التي أُجريت له -حفظه الله- وكانت نتيجتها سليمة ولله الحمد.
ودعا "السديس" الله أن يُسبِغ على خادم الحرمين لباس الصحة والعافية، وحُلل السلامة الضافية، وأن يبارك في عمره وصحته، وأن يجعل ما يقدم للإسلام والمسلمين في موازين حسناته؛ سائلًا المولى جلت قدرته أن يبارك في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- وأن يُديم على هذه البلاد المباركة عزها واستقرارها ورخاءها.