محليات

"السديس" يوجّه بتخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان

بسبب زيادة أعداد قاصدي المسجد الحرام ويراعي الطاقة الاستيعابية ومحاور الخطة التشغيلية
"السديس" يوجّه بتخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
سبق
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتخصيص صحن المطاف والدور الأرضي من أدوار المسجد الحرام للمعتمرين فقط.

ويتواءم توجيه "السديس" بتخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين مع زيادة أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، ويراعي الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام، ومحاور الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي جنّدت كل الطاقات والإمكانات البشرية والمادية ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
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