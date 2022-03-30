"السديس" يوجّه بتخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان

ويتواءم توجيه "السديس" بتخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين مع زيادة أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، ويراعي الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام، ومحاور الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي جنّدت كل الطاقات والإمكانات البشرية والمادية ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة.