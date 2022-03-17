محليات
السرقات وكاميرات المراقبة.. "مكة آمنة" إلى تدشين والشرطة حاضرة
حملة لـ"الأمانة" هدفها توعية المواطنين والمقيمين للتعامل مع القضايا
دشن أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، صباح اليوم، الحملة التوعوية المشتركة التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة بعنوان "مكة آمنة"، بحضور مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء جمعان عتيق الزهراني.
وتأتي هذه الخطوة بهدف توعية وحث المواطنين والمقيمين حيال التعامل مع قضايا السرقات بتركيب كاميرات المراقبة.
يُذكر أن كاميرات المراقبة أسهمت إلى حد كبير في فك وكشف غموض عدد من قضايا السرقات، والوصول إلى الجناة في وقت قياسي "في المركبة والمحلات التجارية أو المنازل".