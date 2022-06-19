"السعدون" تطرح مزاد "إطلالة طويق" في لبن والسويدي والشفاء والبديعة وديراب على أراضٍ وفلل

تطرح شركة السعدون العقارية تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بمزادها القادم "إطلالة طويق" أراضي تجارية في مواقع مميزة، وفللاً ومزارع بأحياء ظهرة لبن والسويدي والشفاء والبديعة وديراب. وسيُقام المزاد في قصر المها يوم الثلاثاء 28/ 6/ 2022م.
وتميزت شركة السعدون العقارية بطرحها عقارات متنوعة بمزاداتها العلنية التي تقيمها بمدينة الرياض؛ إذ تحرص على ما يُقدَّم في هذه المزادات وفق الآليات المعمول بها، والضوابط والأنظمة.
وأبانت الشركة أنه للتسجيل والاستفسار يمكن التواصل عبر الرقم 920003852، ويمكن الاطلاع على كتيب المزاد عبر الرابط:https://2u.pw/EwdkE.