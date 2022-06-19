"السعدون" تطرح مزاد "إطلالة طويق" في لبن والسويدي والشفاء والبديعة وديراب على أراضٍ وفلل

وتميزت شركة السعدون العقارية بطرحها عقارات متنوعة بمزاداتها العلنية التي تقيمها بمدينة الرياض؛ إذ تحرص على ما يُقدَّم في هذه المزادات وفق الآليات المعمول بها، والضوابط والأنظمة.