"السعدون": 65 مليار ريال حجم التدفقات الاستثمارية نهاية الربع الثالث العام الماضي

وشهد اللقاء الذي عُقد بالمقر الرئيس للغرفة بالدمام، مناقشة جملة من المحاور ذات العلاقة، وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء: إن حكومتنا الرشيدة أطلقت العديد من البرامج التنفيذية التي صُممت لتحقيق مستهدفات وتطلعات رؤية 2030م، واستطاعت جميعها بمواءمة أنشطتها من خلال خطط التنفيذ المعتمدة من تحويل الرؤية إلى واقع نعيشه يومًا بعد الآخر.