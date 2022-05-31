السعودية بالمرتبة الأولى عالميًّا لمجتمع المعلومات 2022م في الزراعة الرقمية

وجاء ذلك بعد تنافس الوزارة مع أكثر من (947) مشروعًا، وبمشاركة ما يزيد على (109) دول حول العالم، واجتياز (3) مراحل تقييم وتصويت، وصولاً للتتويج النهائي بالجائزة، وذلك عن منظومة الخدمات الزراعية الرقمية بالوزارة ممثلة في بوابة "نما". وتعد هذه الجائزة هي الثانية التي تحصدها الوزارة هذا العام، كما أنها تُضاف إلى شهادتَي تميُّز في فئات الحكومة الإلكترونية، والزراعة الرقمية والتطبيقات الإلكترونية خلال السنوات الأربع الماضية.