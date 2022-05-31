السعودية بالمرتبة الأولى عالميًّا لمجتمع المعلومات 2022م في الزراعة الرقمية

حققت السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة إنجازًا عالميًّا جديدًا، يُضاف لسلسلة الإنجازات التي حصدتها الوزارة هذا العام؛ وذلك بحصولها على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022م من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية المقدَّمة عبر بوابة "نما".
وأكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن فوز الوزارة بهذه الجائزة تأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله- اللامحدود لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية للتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة من الوزارة، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وجاء ذلك بعد تنافس الوزارة مع أكثر من (947) مشروعًا، وبمشاركة ما يزيد على (109) دول حول العالم، واجتياز (3) مراحل تقييم وتصويت، وصولاً للتتويج النهائي بالجائزة، وذلك عن منظومة الخدمات الزراعية الرقمية بالوزارة ممثلة في بوابة "نما". وتعد هذه الجائزة هي الثانية التي تحصدها الوزارة هذا العام، كما أنها تُضاف إلى شهادتَي تميُّز في فئات الحكومة الإلكترونية، والزراعة الرقمية والتطبيقات الإلكترونية خلال السنوات الأربع الماضية.
وحققت الوزارة هذا الإنجاز بعد استيفاء المتطلبات والمعايير التقنية للجائزة، إضافة إلى تمكُّنها من المواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، من خلال بناء المنصات والتكاملات الرقمية، واستخدام أحدث التقنيات في قطاع الزراعة، المتمثل في بناء منظومة الخدمات الإلكترونية الرقمية "نما"، والتكامل مع البوابة الجيومكانية، وخدمات السجل الزراعي؛ لتوفير خدمات إلكترونية تكاملية وذكية، ذات بيانات نوعية، وتجربة مستفيد مبتكرة للمستفيدين.
وتسلَّم الجائزة ممثلاً عن الوزارة مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور عبدالحميد العليوي، من هولين زهاو، أمين الاتحاد الدولي للاتصالات، وممثلي الدول الأعضاء بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بالعاصمة السويسرية جنيف.
يُذكر أن هذه الجائزة تُمنح من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) خلال منتدى مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022م، الذي يعد أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية.