السعودية بصدد تمديد وديعة بـ3 مليارات دولار لباكستان

ذكرت تقارير باكستانية أن السعودية تضع اللمسات الأخيرة لتمديد وديعة المملكة البالغة 3 مليارات دولار لباكستان.
وتابعت أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أشار على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى أن المملكة بصدد تمديد الوديعة لباكستان، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وأودعت المملكة العربية السعودية في العام الماضي 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني؛ لمساعدتها في دعم احتياطاتها الأجنبية.
وتضررت باكستان مؤخرًا بشكل كبير من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاحتياطات وعُملتها، كما تراجعت وارداتها خلال الشهرين الأخيرين.