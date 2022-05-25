السعودية بصدد تمديد وديعة بـ3 مليارات دولار لباكستان

وتابعت أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أشار على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى أن المملكة بصدد تمديد الوديعة لباكستان، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.