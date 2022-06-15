السعودية تؤكد موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق استقراره

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة لدى جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل، أمام مجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف؛ إذ رحب بالحوار البنَّاء بين الأطراف السودانية لاستعادة المؤسسات الانتقالية كافة، داعيًا المجتمع الدولي إلى أن يسهم بشكل إيجابي في إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن في السودان، ودعم جهوده لتنفيذ التوصيات التي قَبِلها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تُعد الوسيلة المثلى للتعاطي مع حالة حقوق الإنسان في السودان الشقيق.