السعودية تبحث فرص التعاون مع كبرى شركات الفضاء الأمريكية

عقدت السعودية عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركات الفضاء الأمريكية في واشنطن اليوم، ممثلة بالهيئة السعودية للفضاء، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، للولايات المتحدة الأمريكية.