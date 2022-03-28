السعودية تبدأ حملتها للترويج لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في الرياض

بدأت السعودية اليوم حملتها الترويجية التي تهدف إلى استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أُقيم في مقر جناح السعودية في معرض إكسبو 2020 دبي.

وتأتي هذه الحملة بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، بتاريخ الـ29 من شهر أكتوبر من العام الماضي 2021م، تقدُّم الرياض بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وخلال الحفل قال فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض: "حاز الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي جوائز عدة، واستقبل ملايين الزوار الذين اطلعوا من خلاله على الخطط الطموحة للمملكة؛ وهو ما يعد مقدمة لما تعتزم العاصمة مشاركته في معرض إكسبو الدولي 2030".

وأضاف: "تنطلق الرياض في رحلتها لتصبح إحدى المدن العالمية مدفوعة بطاقة وطموح شبابها". موضحًا أن العاصمة الرياض بمشاريعها الواعدة ستكون في أبهى حلة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وتابع: "تقوم المدينة ببناء واحدة من كبرى شبكات النقل العام في العالم، وإحدى كبرى الحدائق الحضرية، ومشروع عملاق للتخضير الحضري، إضافة إلى العمل على تحويل المدينة إلى معرض فني مفتوح بلا جدران".

وأكد أن استقبال الجناح السعودي للملايين من الزوار من حول العالم دلالة على الاهتمام العالمي بالسعودية وثقافتها وموروثها الراسخ، وذلك ضمن رحلة السعودية نحو التحول بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظهما الله-.