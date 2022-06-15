السعودية تدعو إلى ضمان سلامة وأمن مسلمي الروهينجا والاعتراف بحقوقهم الأساسية

وجددت فِي كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم، دعوتَها إلى ضمان سلامة وأمن مسلمي الروهينجا والاعتراف بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المواطنة الكاملة، وتوفير الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئي الروهينجا.