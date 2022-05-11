السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على النقطة الأمنية بسيناء

وتفصيلاً، جددت الوزارة دعم المملكة التام لجمهورية مصر في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وتجفيف منابع تمويله، مؤكدةً وقوف المملكة مع حكومة وشعب مصر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات مصر الشقيقة.