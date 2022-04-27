السعودية تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من معهد صيني جنوبي باكستان

وجدَّدت الوزارة التشديد على تضامن السعودية مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدة رفض السعودية هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.