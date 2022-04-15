السعودية ترفع القيود المفروضة على "عمر" منتجات اللحوم الأيرلندية

أعلن وزير الزراعة والأغذية والبحرية الأيرلندي تشارلي ماكونالوغ، عن تطورات تتعلق بصادرات لحوم الأبقار الأيرلندية إلى المملكة العربية السعودية، مع الإلغاء الرسمي للقيود المفروضة على منتجات لحوم الماشية التي يزيد عمرها عن 30 شهرًا عند الذبح.