محليات
السعودية ترفع القيود المفروضة على "عمر" منتجات اللحوم الأيرلندية
التواصل مستمر بين الجانبين لإنهاء التفاصيل الفنية ذات الصلة
أعلن وزير الزراعة والأغذية والبحرية الأيرلندي تشارلي ماكونالوغ، عن تطورات تتعلق بصادرات لحوم الأبقار الأيرلندية إلى المملكة العربية السعودية، مع الإلغاء الرسمي للقيود المفروضة على منتجات لحوم الماشية التي يزيد عمرها عن 30 شهرًا عند الذبح.
وقال ماكونالوغ: تم الاتفاق من حيث المبدأ على رفع الحظر المفروض، والتواصل مع السلطات المختصة في الرياض لإنهاء التفاصيل الفنية اللازمة، وإزالة المتطلبات المتعلقة بالعمر من الشهادة الصحية الحالية لتصدير لحوم البقر.
وأضاف: هذا الإعلان مهم بشكل خاص لأنه يأتي كنتيجة مباشرة للتقدم الذي تم إحرازه.
وأردف الوزير الأيرلندي: أتطلع إلى متابعة المزيد من مساعي الوصول إلى أسواق السعودية والأسواق الخليجية في الأشهر القادمة".