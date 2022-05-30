السعودية تستضيف مؤتمر "الوساطة الرابع" بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي بجدة

ويُعقد المؤتمر بمشاركة متحدثين من مختلف القارات والمجموعات الجغرافية لإثراء جلساته، بحضور مشاركين من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة على مستوى الخبراء، وأجهزة المنظمة وبعض مؤسسات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر ومراكز البحوث المتخصصة، بالإضافة إلى شخصيات إقليمية ودولية بارزة في مجال الوساطة؛ فيما يستهدف تفعيل دور المنظمة والدول الأعضاء للمساهمة في الوساطة بالتعاون مع شركاء الوساطة الدوليين، وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية الفاعلة في مجال الوساطة ومنع النزاعات وتسويتها، والعمل على تفعيل دور الدبلوماسية الوقائية في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه فريق الاتصال المعنيّ بالوساطة ودعم جهود الوساطة، إلى جانب حضور عدد من المراقبين لدى المنظمة والمندوبين الدائمين.