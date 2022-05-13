السعودية تشارك بمؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر.. وتتقدم لاستضافة الدورة القادمة

وأشار "فقيها" إلى أن المملكة تقوم بجهود كبيرة في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها محلياً وعالمياً، حيث أصدرت نظاماً جديداً للبيئة عام 2020م، ونظاماً جديداً لإدارة النفايات في2021م، مبنياً على أسس الاقتصاد الدائري، كما تم إنشاء خمسة مراكز وطنية متخصصة في المجالات البيئية، وصندوق للبيئة، إضافة إلى مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، التي وضعت مستهدفات طموحة لتنمية الغطاء النباتي والحد من التصحر ورفع نسب المناطق المحمية في المملكة، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي للحد من التصحر وتدهور الأراضي من خلال زراعة (50) مليار شجرة منها (10) مليارات شجرة داخل المملكة بما يعادل (5%) من مستهدفات التشجير العالمي.