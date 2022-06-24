السعودية تشارك دولَ العالم الاحتفالَ باليوم العالمي للبحارة

وتمنح الكلية شهادات دورات في السلامة بمختلف أنواعها سارية المفعول لمدة خمس سنوات، لا يستطيع حاملها العمل على متن السفن بدونها وممارسة فنون تخصصه على متن السفن، في مرحلة تدريب لمدة سنة كاملة على متن السفن أعالي البحار. كما تتواصل أيضًا مع خريجيها إما للحصول على دورات تخصصية متقدمة تمكّنهم من مواكبة أحدث التطورات في مجال النقل البحري، أو تجديد شهادات الدورات أو الشهادات المهنية.