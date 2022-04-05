السعودية تشارك في أعمال الدورة الـ214 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو

وتحمل هذه الدورة أهمية استثنائية، كونها أولى جلسات المجلس التنفيذي التي تعقد بعد اعتماد المؤتمر العام "لليونسكو" استراتيجية المنظمة المتوسطة الأجل، واعتماده توصياتِ اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي كانت للمملكة مشاركة فاعلة فيها، بالإضافة إلى تقييم جهود اليونسكو المبذولة في إيصال التعليم للجميع، بجانب عددٍ من الموضوعات الأخرى.