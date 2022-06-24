السعودية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للبهاق

فيما تعد الاستشارات النفسية والطبية والأسرية، من أهم وأميز المبادرات التي تقدمها الجمعية لأجل تحسين حياة المصاب بالبهاق وتفعيل إمكاناته وتحقيق السعادة والنجاح له، إلى جانب تقديم الحلول المتكاملة الطبية والنفسية والاجتماعية لمساعدة المصابات بإتمام فرحتهن بالزواج، وبرنامج "سفراء البهاق"، والذي يقوم عليه أطفال وطلاب من جميع المستويات العلمية، حيث يعملون على التثقيف الصحي حول البهاق بين مجتمعاتهم في المدارس والجامعات، إلى جانب مواصلة الجمعية عقد البرامج التطويرية والدورات التدريبية للمصابين بالبهاق ، بالتعاون مع المراكز المتخصصة بالاستشارات الأسرية.