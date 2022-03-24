السعودية تشارك في برنامج اليونسكو Art Camp Andorra

شاركت الفنانة السعودية أماني غيث في برنامج اليونسكو Art Camp Andorra الذي استضافته جامعة عجمان في الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري، في كلية العمارة والفنون والتصميم وعمادة الكلية.
جاء ذلك برعاية د. رياض السراجي، ومشاركة سكرتير اللجنة الوطنية لأندورا اليونسكو، جان ميشيل أرمنغول، في الملتقى الدولي "ألوان للكوكب" UNESCO ArtCamp.
وذلك بصحبة فنانين محترفين من دول: الإمارات، والسعودية، ومصر، وقطر، والبحرين، وعمان، وتونس، والسودان، والمغرب، وباكستان، وأفغانستان، وسوريا، وغيرها.
وبعد انتهاء المخيم نظم معرض تشكيلي بالأعمال التي نفذت برعاية وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة الكعبي، بالإضافة إلى شخصيات مهمة أخرى.
ونفذت الفنانة أماني غيث أعمالًا تجلت في التعبير عن المرأة وما تشهده من تواصل وسلام أثناء استضافتها.
وقدمت محاضرة عن الأنشطة والبرامج التي شاركت فيها والمعارض الفنية والتشكيلية، وصورة عن السعودية وما تنعم به من تواصل مع العالم وما تحويه من معالم ثقافية وسياحية.