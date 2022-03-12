السعودية تضرب بيد من حديد على الإرهابيين والمخربين ومعتنقي الفكر الضال

كما أوضح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من قبل خلال لقائه مع مجلة "أتلانتك": "فيما يتعلق بعقوبة القتل، لقد تخلصنا منها جميعًا ما عدا فئة واحدة، وهذه الفئة مذكور في القرآن، ولا يمكننا فعل أي شيء حيالها، حتى لو رغبنا في فعل شيء ما؛ لأن فيها قولاً صريحًا، فإذا قتل أحد شخصًا آخر فإن لعائلة المقتول الحق - بعد الذهاب للمحكمة - في المطالبة بقتله، ما لم يعفوا عنه. أو إذا كان شخص يهدد حياة كثير من الناس فهذا يعني أنه يجب أن يعاقَب بالإعدام، وهذا نص عليه القرآن، بغض النظر عما إذا كنت أحب ذلك أم لا، فليست لدي القدرة على تغييره".