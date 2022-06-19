السعودية تفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر

وأوضح "العويسى" الذي يرأس وفد الهيئة المشارك في أعمال الجمعية العامة بجنيف حاليًا أن هيئة الهلال الأحمر السعودي حرصت دومًا على أن تكون عضوًا فاعلاً ومؤثرًا داخل الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر أيًّا كان موقعها، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يعينها على أداء رسالتها السامية، ويدفعها لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لتخفيف معاناة البشرية، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج في مختلف بلدان العالم، دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق.