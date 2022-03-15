السعودية تنافس على المركز الأول في منافسات الأولمبيادَيْن الخليجيَّيْن للرياضيات والفيزياء

ويتنافس في الأولمبياد الخليجي للرياضيات 42 طالبًا من 7 دول، وتعد هذه المشاركة الثامنة للمملكة التي تحتل المركز الأول في ترتيب الدول المشاركة برصيد 44 ميدالية، من بينها 20 ذهبية، و22 فضية. ويقام الأولمبياد عن بُعد، ويشارك فيه ستة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في الدول الأعضاء بمكتب التربية الخليجي، يتنافسون على الإجابة عن أربعة أسئلة غير نمطية، ومتعمقة، تقيس مستويات التفكير العليا في مجالات الجبر، والهندسة، ونظرية الأعداد، والتركيبات، وذلك في اختبار يمتد لخمس ساعات.