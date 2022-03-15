السعودية تنافس على المركز الأول في منافسات الأولمبيادَيْن الخليجيَّيْن للرياضيات والفيزياء

تنافس السعودية على المراكز الأولى في "الأولمبياد الخليجي للرياضيات والأولمبياد الخليجي للفيزياء"، ممثلة في وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، اللذين تستضيفهما وزارة التعليم، ويُعقدان في الدمام على مدى 5 أيام، بتنظيم من مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، ومشاركة أكثر من 70 طالبًا وطالبة من السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعُمان واليمن.
ويشارك الطلاب السعوديون في الأولمبياد الخليجي للرياضيات بفريق يضم 6 طلاب وطالبات، هم: هادي العيثان من إدارة تعليم الأحساء، وعبدالإله عمار وعلي الرمضان محمد الدبيسي ومهدي البيك من إدارة تعليم الشرقية، ومعاذ الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة.
ويتنافس في الأولمبياد الخليجي للرياضيات 42 طالبًا من 7 دول، وتعد هذه المشاركة الثامنة للمملكة التي تحتل المركز الأول في ترتيب الدول المشاركة برصيد 44 ميدالية، من بينها 20 ذهبية، و22 فضية. ويقام الأولمبياد عن بُعد، ويشارك فيه ستة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في الدول الأعضاء بمكتب التربية الخليجي، يتنافسون على الإجابة عن أربعة أسئلة غير نمطية، ومتعمقة، تقيس مستويات التفكير العليا في مجالات الجبر، والهندسة، ونظرية الأعداد، والتركيبات، وذلك في اختبار يمتد لخمس ساعات.
يمثل السعودية في الأولمبياد الخليجي الرابع للفيزياء فريق يضم 4 طلاب وطالبات في الصفين الثاني والثالث الثانوي، هم: صادق العباد من إدارة تعليم الرياض، وجواد آل سيف من إدارة تعليم الشرقية، ولمى الأهدل وحسين قدح من إدارة تعليم جدة.
ويتنافس على جوائز الأولمبياد الخليجي للفيزياء 28 طالبًا من 7 دول، وتعد هذه المشاركة الرابعة لمنتخب السعودية الذي يحتل المركز الأول بين الدول المشاركة برصيد 12 ميدالية، من بينها 8 ذهبيات، و3 فضيات، وميدالية فضية. ويقام حضوريًّا في الدمام، ويمثل كل دولة أربعة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في الدول الأعضاء بالمكتب، يتنافسون على الإجابة عن ثلاثة أسئلة غير نمطية، ومتعمقة، تقيس مستويات التفكير العليا في مجالات الفيزياء المختلفة في اختبارَيْن نظري وعملي، يستغرق كل منهما 5 ساعات.
وجرى ترشيح أعضاء المنتخبَين السعوديَّين المشاركَين في أولمبيادَي الرياضيات والفيزياء الخليجيَّين من بين أعضاء الفرق السعودية التي انطلق تدريبها في مؤسسة "موهبة" منذ ما يقرب من 3 سنوات على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين، وتم اختيار 10 طلبة من فريق الرياضيات و3 طلاب من فريق الفيزياء بعد إجراء سلسلة من الاختبارات المحكمة.
وتأتي هذه المشاركات ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي يقام بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، التي تقوم بتفريغ طلبتها لحضور معسكرات التدريب على مدار العام، ويعد واحدًا من 20 برنامجًا ومبادرة مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية في مجالات العلوم والرياضيات والصحة، تقدمها موهبة للطلبة الموهوبين سنويًّا في رحلة يمرُّ خلالها الموهوب بمراحل عدة، تستكشف ميوله، وتعززها، وتمكنه، وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.
يُذكر أن الأولمبيادَيْن الخليجيَّيْن للرياضيات والفيزياء يتزامنان مع اليوم الدولي للرياضيات الذي يوافق 14 مارس من كل عام، ويعدان من أهم المسابقات العلمية على المستوى الخليجي التي تؤهل طلبة الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج للمشاركة في المنافسات العالمية.