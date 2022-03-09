السعودية رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ويعد المجلس التنفيذي الجهاز التنفيذي للمنظمة، ويعمل على تعزيز تنفيذ الاتفاقية، والامتثال لها على نحو فعال، كما يشرف على أنشطة الأمانة الفنية للمنظمة، وينظر في مشروع ميزانية المنظمة، وفي مشروع تقرير المنظمة، والتقارير الخاصة التي يقدمها لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.