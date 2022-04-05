السعودية عضوًا في مجلس الأمناء للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد IACA

ويأتي هذا الانتخاب بعد الجهود المحلية والدولية البارزة التي بذلتها السعودية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعاونها البنَّاء مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وكان آخرها مبادرة الرياض "GlobE" التي أعلنتها خلال رئاستها دول مجموعة العشرين العام الماضي 2020م تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحظيت بدعم المجتمع الدولي.