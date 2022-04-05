السعودية عضوًا في مجلس الأمناء للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد IACA

انتخبت الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد "IACA" المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ لتكون عضوًا فاعلاً في مجلس الأمناء للأكاديمية لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد انضمام السعودية إلى عضوية الأكاديمية؛ لتصبح أحد الأعضاء المؤسسين للأكاديمية باعتبارها منظمة دولية.
ويأتي هذا الانتخاب بعد الجهود المحلية والدولية البارزة التي بذلتها السعودية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعاونها البنَّاء مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وكان آخرها مبادرة الرياض "GlobE" التي أعلنتها خلال رئاستها دول مجموعة العشرين العام الماضي 2020م تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحظيت بدعم المجتمع الدولي.
ويمثل السعودية في مجلس أمناء الأكاديمية المدير العام للإدارة العامة لتعزيز النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور شاكر بن أحمد الصالح.
يُذكر أن السعودية صادقت على اتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد "IACA" في عام 2013م، وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بتمثيل السعودية في اجتماعات ومؤتمرات الأكاديمية، وتعتبر نقطة الاتصال الرسمية للمملكة في الموضوعات التي تُعنى بالأكاديمية.
وتُعد الأكاديمية منظمة دولية تعليمية، تُعنى بدعم الجهود الدولية المعلوماتية بمكافحة الفساد، من خلال التدريب والبحوث المختلفة.