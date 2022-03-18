السعودية في "مؤشر السعادة العالمي".. تقدم عالمي جديد يحمل مبرراته

واصلت المملكة تقدمها على مستوى العالم في مؤشر السعادة لعام 2022م، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة الذي يقيس سنويًا مؤشرات السعادة لنحو 156 دولة حول العالم، معززة مكانتها على مستوى العالم، إذ حققت المرتبة 25 على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا عالمياً، وكانت المملكة حققت المرتبة 26 عالمياً في تقرير 2021م.