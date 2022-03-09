"السعودية للصناعات العسكرية" توقّع عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية

وتم توقيع الاتفاقيات من قبل الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، وشملت اتفاقيات للصيانة والإصلاح والعمرة وصيانة هياكل الطائرات، وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال، وتوطين المنتجات من خلال عمليات الاستحواذ المستقبلية، وتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، وإنتاج وتطوير أنظمة صواريخ دفاعية في المملكة.