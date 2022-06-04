"السعودية للكهرباء" تطلق خدمة "آمن" لحماية الأعمال القريبة من نطاق الشبكة

كما حددت الشركة مجالات الأعمال التي تندرج تحت هذه الخدمة وهي البناء والترميم، والصيانة والتركيب، أو رفع المواد والحُفَر؛ مشيرة إلى إمكانية استفادة المشترك من الخدمة من خلال تطبيق "AL KAHRABA" المتوفر في متاجر الهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة https://www.se.com.sa، إلى جانب خدمة التواصل مع الرقم 920001100 عبر تطبيق الواتساب.