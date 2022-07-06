"السعودية للكهرباء" تغذي "مواقيت الإحرام" بالطاقة الكهربائية لضمان موثوقية الخدمة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء استكمال تجهيزاتها لخدمة ضيوف الرحمن في عدد من مواقيت الإحرام، وبعض النقاط المتعلقة بالحج في كل من مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة وجدة؛ إذ تمت تغطيتها بالطاقة الكهربائية بموثوقية عالية. كما أعلنت الشركة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لجميع معدات الشبكة المغذية للمواقيت، من محطات توزيع، وشبكات جهد متوسط ومنخفض، وعدادات.. ووفرت كادرًا متخصصًا بكل موقع يعمل على مدار الساعة.