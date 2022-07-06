"السعودية للكهرباء" تغذي "مواقيت الإحرام" بالطاقة الكهربائية لضمان موثوقية الخدمة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء استكمال تجهيزاتها لخدمة ضيوف الرحمن في عدد من مواقيت الإحرام، وبعض النقاط المتعلقة بالحج في كل من مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة وجدة؛ إذ تمت تغطيتها بالطاقة الكهربائية بموثوقية عالية. كما أعلنت الشركة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لجميع معدات الشبكة المغذية للمواقيت، من محطات توزيع، وشبكات جهد متوسط ومنخفض، وعدادات.. ووفرت كادرًا متخصصًا بكل موقع يعمل على مدار الساعة.
يأتي ذلك انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، ومتابعة واهتمام سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- لتقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء؛ لضمان الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن.
وذكرت الشركة أنه تمت تغذية مواقيت الإحرام في مكة المكرمة بقدرة إجمالية بلغت 500 كيلو فولت أمبير لدعم هذه المواقع، وذلك عبر توفير مولد متنقل؛ إذ تمت تغذية ميقات يلملم (سعيا) بعدد محطتَي توزيع بقدرة إجمالية 2 ميجا فولت أمبير، ومركز النقطة الأمنية في الغالة بقدرة 100 كيلو فولت أمبير، ومركز الدفاع المدني بقدرة 100 كيلو فولت أمبير، في حين خُصصت فِرق عمل مؤلَّفة من مدير موقع، ومهندسَين اثنين مناوبَين، وأربعة فنيين في ميقات يلملم (سعيا) على مدار الساعة؛ لضمان تقديم خدمات تليق بشرف المكان والزمان.
وفي محافظة الطائف وفرت "السعودية للكهرباء" خمسة مولدات متنقلة بقدرة 1500 كيلو فولت أمبير لضمان الخدمة بشكل أفضل؛ لدعم مواقيت الإحرام؛ إذ تمت تغذية ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير بثلاث محطات توزيع بقدرة إجمالية ثلاثة ميجا فولت أمبير، وميقات وادي محرم بمحطة توزيع بقدرة 5.1 ميجا فولت أمبير، ونقاط الفرز في البهيتة والهدا بعدد 13 محطة توزيع بقدرة إجمالية 13 ميجا فولت أمبير، ومركز النقطة الأمنية في الهدا بمحطة توزيع بقدرة 1 ميجا فولت أمبير.
أما في المدينة المنورة فتم دعم المواقيت بأربعة مولدات متنقلة بسعة 5000 كيلو فولت أمبير، هي: مركز الدعم الشامل لخدمة ضيوف الرحمن بطريق الهجرة بقدرة 7 ميجا فولت أمبير، مدينة حجاج البر بطريق السالم بقدرة ٤ ميجا فولت أمبير، ميقات ذي الخليفة بطريق الهجرة بقدرة 2 ميجا فولت أمبير. وتم توفير عدد من القوى العاملة على مدار الساعة لضمان الخدمة في هذه المواقع.
في حين تم توفير مولد متنقل بسعة 500 كيلو فولت لميقات الجحفة، وتمت تغذيته بالطاقة الكهربائية بقدرة 1 ميجا فولت أمبير؛ لدعم الموقع لضمان الخدمة على مدار الساعة.