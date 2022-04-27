"السعودية للكهرباء": مشاريع جديدة بقيمة أكثر من 669 مليونًا في مكة والمدينة

وشملت هذه الإجراءات في مكة المكرمة والمدينة المنورة: إعداد خطة تشغيلية خاصة بموسم العمرة، وتوصيل الخدمة الكهربائية إلى المشاريع الكبرى التي تخدم ضيوف بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، وتعزيز موثوقية النظام الكهربائي بمكة المكرمة والمدينة المنورة بتشغيل عدد من المشاريع لتعزيز شبكات النقل والتوزيع بتكاليف فاقت الـ669 مليون ريال، والحفاظ على كفاءة أداء عناصر الشبكة الكهربائية بمكة المكرمة من خلال عمل عدد من برامج الصيانة الدورية، إضافة إلى برنامج دوري لفحص المولدات الاحتياطية لكبار المشتركين بالتنسيق مع المختصين في الدفاع المدني للتأكد من جاهزيتها، مع الحرص على سرعة إعادة الخدمة الكهربائية في حال انقطاعها لأسباب طارئة من خلال تجهيز مراكز الانطلاق وتدعيمها بالقوى البشرية والمعدات اللازمة، واستخدام نظام التحكم الآلي بشبكات التوزيع بالمنطقة المركزية، كل ذلك بالتنسيق مع رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف "عمليات الحرمين" من خلال مراكز توزيع الأحمال بالشركة.